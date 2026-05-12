Ter, 12 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Trump passará por avaliação médica no fim deste mês, informa a Casa Branca

Segundo o governo americano, o procedimento é um check-up anual de rotina

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará consultas e exames no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Washington, no dia 26, informou a Casa Branca na noite desta segunda-feira, 11.

Segundo o governo americano, o procedimento é um check-up anual de rotina. Será a quarta vez que Trump passará por uma avaliação médica desde que voltou ao poder, no começo do ano passado.

Leia também

• Trump considera trégua no Oriente Médio em estado crítico e Irã mantém o tom de desafio

• Maioria dos americanos não acha que Trump explicou objetivos da guerra com Irã, mostra pesquisa

• Trump quer suspender imposto federal sobre gasolina nos EUA para conter preços

O presidente americano completa 80 anos neste mês e é alvo constante de questionamentos sobre sua condição de saúde.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter