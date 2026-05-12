ESTADOS UNIDOS
Trump passará por avaliação médica no fim deste mês, informa a Casa Branca
Segundo o governo americano, o procedimento é um check-up anual de rotina
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará consultas e exames no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Washington, no dia 26, informou a Casa Branca na noite desta segunda-feira, 11.
Segundo o governo americano, o procedimento é um check-up anual de rotina. Será a quarta vez que Trump passará por uma avaliação médica desde que voltou ao poder, no começo do ano passado.
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O presidente americano completa 80 anos neste mês e é alvo constante de questionamentos sobre sua condição de saúde.