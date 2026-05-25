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Guerra no Oriente Médio Trump pede à Arábia Saudita e ao Catar que normalizem as relações com Israel como parte de acordo "Depois de todo o trabalho feito pelos Estados Unidos para resolver juntos esta quebra-cabeça tão complicada, deveria ser uma obrigação que esses países, no mínimo, assinem os Acordos de Abraão", afirmou o presidente americano

O presidente americano, Donald Trump, pediu aos países de maioria muçulmana, entre eles Arábia Saudita, Catar e Paquistão, que normalizem suas relações com Israel como parte de um acordo de paz vários com o Irã.

Em uma longa mensagem nas redes sociais, Trump enumerou as nações com seus líderes conversaram no sábado (23) sobre os esforços para encerrar a guerra com o Irã e afirmou: "Depois de todo o trabalho feito pelos Estados Unidos para resolver juntos esta quebra-cabeça tão complicada, deveria ser uma obrigação que esses países, no mínimo, assinem os Acordos de Abraão".

"Os países dos quais se falaram são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (já é membro!), Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein (já é membro!)".

Assinados em 2020 e promovidos por Trump durante seu primeiro mandato na Casa Branca, os Acordos de Abraão levaram à normalização das relações entre Israel e os países árabes: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão.

No entanto, muitos Estados se recusaram até agora a aderir a esse processo, em particular a Arábia Saudita, assim como a Síria e o Líbano, vizinhos de Israel.

Embora tenham sido bem recebidos nos círculos diplomáticos como um passo rumo a um Oriente Médio mais pacífico, eles continuam impopulares entre a opinião pública em muitas partes da região, em grande medida porque não abordam o conflito palestino-israelense.

"É possível que um ou dois tenham um motivo para não fazê-lo, e isso será aceito, mas a maioria deveria estar pronta, disposta e em condições de fazer com que este acordo com o Irã seja um acontecimento muito mais histórico do que, de outro modo, seria", escreveu Trump em sua publicação na Truth Social.

"Deveria começar com a assinatura imediata por parte da Arábia Saudita e do Catar, e todos os demais deverão seguir o seu exemplo. Se não o fizerem, não deverão fazer parte deste acordo, já que isso demonstra mais intenção", acrescentou.

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