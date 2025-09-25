Qui, 25 de Setembro

DIPLOMACIA

Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

As sanções impostas à Turquia por causa da compra de material bélico de Moscou podem ser suspensas "quase imediatamente", afirmou o mandatário americano

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa durante seu encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no Salão Oval da Casa Branca - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente americano, Donald Trump, instou, nesta quinta-feira (25) seu homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, a deixar de comprar petróleo russo para pressionar Moscou a pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Gostaria que deixasse de comprar petróleo da Rússia, enquanto a Rússia continuar com essa ofensiva", disse Trump a jornalistas ao lado de Erdogan no Salão Oval.

As sanções impostas à Turquia por causa da compra de material bélico de Moscou podem ser suspensas "quase imediatamente", afirmou o mandatário americano.

Em 2020, Washington impôs sanções à Turquia, apesar de ser sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), devido à compra por parte de Ancara do sistema de defesa aérea russo S-400.

