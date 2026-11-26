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MUNDO Trump pede a Putin que "retire toda agressão militar" contra a Europa Trump afirmou na sua rede Truth Social que, durante as reuniões realizadas na China na semana passada, dedicou "muito tempo a falar sobre (seu) desejo de que o presidente Putin interrompa toda agressão militar contra territórios na Europa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (26) que pediu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que reduza a "agressão militar" na Europa para facilitar o fim da guerra na Ucrânia.

Trump afirmou na sua rede Truth Social que, durante as reuniões realizadas na China na semana passada, dedicou "muito tempo a falar sobre (seu) desejo de que o presidente Putin interrompa toda agressão militar contra territórios na Europa".





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