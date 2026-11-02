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EUA Trump pede à Suprema Corte a retirada de 20 mil cédulas eleitorais na Califórnia Na semana passada, um tribunal federal rejeitou um pedido nesse sentido do Departamento de Justiça

O governo dos Estados Unidos pediu à Suprema Corte nesta segunda-feira (2) que obrigasse as autoridades da Califórnia a desconsiderarem mais de 20 mil cédulas de voto até a comprovação da nacionalidade destes eleitores.

Na semana passada, um tribunal federal rejeitou um pedido nesse sentido do Departamento de Justiça às autoridades eleitorais da Califórnia, um estado tradicionalmente democrata no oeste do país.

O governo federal solicitou repetidamente a este estado que colaborasse para verificar seu cadastro eleitoral.



"Nunca antes na história dos Estados Unidos o governo federal, às vésperas de uma eleição, havia tentado obrigar autoridades locais e de um estado a renunciarem a seus próprios procedimentos eleitorais constitucionais para se submeterem à vontade do Poder Executivo", denunciou o juiz David Carter em sua decisão.

"Os direitos constitucionais e nossa democracia estão em jogo", concluiu, ressaltando que a metodologia do governo para determinar o número potencial de estrangeiros inscritos por engano nos cadastros eleitorais estava "marcada pela incerteza e pelos erros".

O governo de Donald Trump anunciou que recorreria imediatamente e pediu ao juiz que suspendesse sua decisão.

O procurador-geral John Sauer, que representa o governo federal perante a Suprema Corte, recorreu a essa instância nesta segunda-feira para reiterar que no cadastro eleitoral da Califórnia se calculou que há, no mínimo, 20 mil pessoas que "provavelmente não são cidadãos americanos".

Trump e o campo republicano agitam com frequência o espectro de um voto maciço de estrangeiros nas eleições americanas, algo, no entanto, extremamente baixo, segundas estimativas.

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