Trump pede à Suprema Corte que intervenha contra juízes que bloqueiam sua agenda

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (20) que a Suprema Corte intervenha contra os juízes que bloqueiam sua agenda.

"Se o juiz Roberts e a Suprema Corte dos Estados Unidos não resolverem essa situação tóxica e sem precedentes IMEDIATAMENTE, nosso país terá problemas sérios!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, referindo-se ao presidente da máxima instância, John Roberts, que o repreendeu por pedir a destituição do juiz que suspendeu temporariamente a deportação de migrantes com base em uma lei de guerra. "Esses juízes querem assumir os poderes da presidência sem precisar obter 80 milhões de votos. Querem todas as vantagens sem nenhum risco", afirmou Trump.

O juiz federal de Washington, James Boasberg, ordenou no sábado a suspensão por 14 dias da expulsão de migrantes com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, ativada por Trump contra a gangue venezuelana Tren de Aragua.

No entanto, vários voos com migrantes, muitos deles expulsos sob essa legislação, aterrissaram em El Salvador, o que levou o magistrado a exigir explicações da administração Trump.

O governo dos EUA alega ter cumprido a ordem a partir do momento em que o juiz a formalizou por escrito.

O presidente Trump chamou o juiz de "lunático da esquerda radical" e pediu sua destituição, o que levou o presidente da Suprema Corte a reagir.

"Há mais de dois séculos está estabelecido que a destituição não é uma resposta apropriada a um desacordo sobre uma decisão judicial", afirmou Roberts.

Mas Trump não recuou.

"Esses lunáticos não se preocupam nem um pouco com as repercussões de suas decisões perigosas e equivocadas. Advogados buscam incansavelmente esses juízes nos Estados Unidos e entram com processos assim que os encontram", escreveu nesta quinta-feira. "É necessário permitir que um presidente aja com rapidez e determinação em questões como a deportação de assassinos, traficantes de drogas, estupradores e outros criminosos para seu país de origem ou para outros lugares que garantam a segurança do nosso país", acrescentou.

Trump costuma equiparar migrantes a criminosos, sem apresentar provas. Os dados oficiais mostram uma queda na criminalidade no país, apesar do aumento no número de estrangeiros.

Veja também