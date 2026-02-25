A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump pede ao Congresso que aprove lei que exige identificação de todos os eleitores "A fraude é desenfreada em nossas eleições", diz presidente

O presidente americano Donald Trump pediu, nesta terça-feira (24), em seu discurso sobre o Estado da União, que o Congresso aprove novas e rigorosas leis de identificação de eleitores antes das eleições legislativas de novembro, repetindo suas acusações infundadas de uma fraude eleitoral "desenfreada".

"A fraude é desenfreada em nossas eleições. É desenfreada. É muito simples. Todos os eleitores devem mostrar uma identificação. Todos os eleitores devem comprovar sua cidadania para poderem votar", disse Trump, em meio aos aplausos da bancada republicana.

Veja também