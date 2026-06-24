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EUA

Trump pede ao Congresso recursos adicionais para a guerra no Irã

A Casa Branca pediu um total de US$ 87,6 bilhões (R$ 456 bilhões), boa parte destinados ao Pentágono.

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Ludovic Marin/POOL/AFP

O presidente americano, Donald Trump, pediu ao Congresso, nesta quarta-feira (24), cerca de US$ 88 bilhões (R$ 458 bilhões) em recursos adicionais em grande parte para cobrir as despesas com a guerra no Irã, enquanto aumenta o mal-estar de democratas e republicanos com o conflito.

A Casa Branca pediu um total de US$ 87,6 bilhões (R$ 456 bilhões), boa parte destinados ao Pentágono.

Parte do montante será dirigido para ajudar agricultores americanos, para as despesas para atender à emergência do ebola na África central, e para projetos de infraestrutura nos Estados Unidos.
 

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