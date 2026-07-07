Trump pede aprovação de US$ 350 bilhões para o setor de Defesa
Presidente norte-americano pressina também para a aprovação da "Lei Salve a América", que muda as regras eleitorais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (7) que as lideranças da Câmara e do Senado aprovem um projeto de "reconciliação" orçamentária que prevê US$ 350 bilhões para a Defesa, além da Lei Salve a América (Save America Act), que muda as regras eleitorais.
"Exorto as lideranças da Câmara e do Senado a tornarem isso sua prioridade número um e a garantirem que os US$ 350 bilhões do Recon 3.0 avancem na Comissão de Orçamento assim que o Congresso retomar as sessões", escreveu Trump na Truth Social.
Trump disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos "nunca foram tão fortes ou poderosas" e que, neste ano, os americanos estabeleceram "recordes históricos" de recrutamento, meses antes do previsto.
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"A moral nunca esteve tão elevada. O PODER inigualável de nossas Forças Armadas foi plenamente demonstrado durante a celebração dos 250 anos da Independência Americana e, assim como o nosso país, o DEPARTAMENTO DE GUERRA nunca esteve tão 'em alta'", acrescentou.