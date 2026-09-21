Trump pede fim do Filibuster e diz que medida pode levar à vitória democrata
Presidente americano defendeu o fim da regra que exige 60 votos para encerrar debates sobre projetos no Senado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou nesta segunda-feira (21), a fazer um apelo ao Senado americano pelo fim do Filibuster, um mecanismo regimental que pode travar a tramitação ao exigir supermaioria para avançar projetos, e afirmou que a mudança é necessária para impedir que os democratas obtenham vantagem política permanente no Congresso e nas eleições nacionais.
Em uma publicação na Truth Social, Trump pediu que os senadores republicanos acabem com a regra, que exige uma supermaioria de 60 votos para encerrar debates sobre a maioria dos projetos de lei no Senado.
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Segundo o presidente, caso os republicanos não eliminem o mecanismo, os democratas fariam isso no futuro e "adotariam medidas que, na visão dele, inviabilizariam novas vitórias eleitorais do Partido Republicano".
Trump afirmou que os democratas concederiam representação plena a Porto Rico e ao Distrito de Columbia, o que, segundo ele, resultaria na criação de quatro novas cadeiras no Senado e oito novos assentos na Câmara dos Representantes.
"Essas mudanças ampliariam significativamente os votos no Colégio Eleitoral e no voto popular favoráveis aos democratas", disse o presidente.
O presidente ainda declarou que os democratas passariam a controlar os mecanismos e sistemas eleitorais dos Estados Unidos "legais ou de outra forma", e disse que isso tornaria "impossível" que os republicanos voltassem a vencer uma eleição presidencial.