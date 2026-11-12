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Nvidia Trump pede que ex-CEO da Apple Tim Cook seja escolhido para substituir Jensen Huang na Nvidia "Uma lenda substituindo outra lenda!", afirmou o presidente dos Estados Unidos

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (12) que o diretor executivo da Apple, Tim Cook, deveria substituir Jensen Huang na Nvidia, o qual renunciou após virem à tona dois casos amorosos, incluindo um com uma suposta espiã chinesa.

"Agora que o diretor executivo da Nvidia, JENSEN HUANG, que fez um trabalho fantástico, renunciou, só existe um homem que pode ocupar o seu lugar: TIM COOK, da Apple. Uma lenda substituindo outra lenda!", afirmou em sua rede social Truth Social o mandatário, que mantinha uma relação próxima com Huang.

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