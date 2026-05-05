Trump pede que Irã aja com inteligência e chegue a um acordo
Declaração ocorreu nesta terça-feira (5)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou o Irã, nesta terça-feira (5), a agir com inteligência e chegar a um acordo, acrescentando que não queria intervir e "matar pessoas".
"Deveriam fazer o que é inteligente, porque não queremos ir lá e matar pessoas. Nós realmente não queremos. (...) Não quero fazer isso, é muito difícil", disse Trump a jornalistas no Salão Oval, ao ser questionado sobre o Irã.
Trump se negou a dizer o que o Irã teria que fazer para violar formalmente a trégua declarada em 8 de abril, após Teerã lançar, nos últimos dias, mísseis e drones contra forças dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos.
"Eles vão ficar sabendo", disse. "Eles sabem o que fazer. Sabem o que não fazer, e isso é, na verdade, ainda mais importante", acrescentou.
O mandatário também acusou o Irã de estar "brincando" com um acordo para pôr fim à guerra, um pacto que, segundo Trump, deve garantir que Teerã não possa desenvolver uma arma nuclear.
"O que não gosto do Irã é que falam comigo com grande respeito e depois aparecem na televisão e dizem: 'Não falamos com o presidente'", disse.
"Então eles jogam, mas deixem-me dizer uma coisa: eles querem chegar a um acordo. E quem não iria querer, quando o seu exército está totalmente destruído? Poderíamos fazer com eles o que quiséssemos".
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