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EUA Trump pede que parlamentares trabalhem na Páscoa para aprovar mudança das regras eleitorais Presidente afirmou ainda que um acordo com o que chamou de "malucos e radicais de esquerda" seria inaceitável

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na noite deste domingo (22) um acordo com o Partido Democrata para a aprovação no Senado do Ato para Salvar a América, que altera o registro de eleitores. Trump defendeu que os parlamentares acabem com a obstrução da matéria e, se necessário, trabalhem na Páscoa para aprovar o pacote.

Trump afirmou ainda que um acordo com o que chamou de "malucos e radicais de esquerda" seria inaceitável, a menos que incluísse a obrigação de que o eleitor apresentasse documento com foto e comprovação de cidadania na hora de votar, além da eliminação do voto por correspondência.

O presidente americano também falou em impedir a participação de mulheres trans nos esportes femininos e acabar com que chamou de "mutilação" das crianças transgênero na barganha com a oposição.

Em publicação na rede Truth Social, Trump ainda acusou os democratas de cortar US$ 5 bilhões do financiamento do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Por fim, o presidente convocou o líder da Maioria no Senado, John Thune, a identificar os republicanos que "votam contra a América".

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