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Estados Unidos

Trump pede que pessoas 'comprem um Dell'

Presidente americano voltou a exaltar o desempenho do mercado acionário, alegando que empresas estão investindo nos EUA por causa das tarifas

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira, 6, em coletiva de imprensa, para que as pessoas "comprem um Dell", ao agradecer à empresa pelas doações para as "Trump Accounts" - uma ação do governo americano para contas de investimento com vantagens fiscais para crianças nos EUA com menos de 18 anos.

Modelo Inspiron 14 Plus da DellModelo Inspiron 14 Plus da Dell                  Dell / Divulgação

"Vá lá e compre um Dell", disse o republicano em coletiva de lançamento do programa, agradecendo também a Micron por investimentos no país. Segundo ele, a administração está analisando com o Congresso um tipo de "Trump Accounts" também para adultos e a inclusão de bitcoin. "Sou um grande fã de criptomoedas", enfatizou.

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Trump voltou a exaltar o desempenho do mercado acionário, alegando que empresas estão investindo nos EUA por causa das tarifas. "Japão, por exemplo, está produzindo carros aqui devido às tarifas", afirmou.

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