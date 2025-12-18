Trump pede que Ucrânia "aja rapidamente" para fechar acordo

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (18) que a Ucrânia “aja rapidamente” nas negociações sobre um plano para encerrar o conflito com a Rússia.

Os negociadores “estão perto de conseguir alguma coisa, mas espero que a Ucrânia volte rapidamente. Cada vez que demoram, a Rússia muda de opinião”, disse Trump na Casa Branca.

Um encontro entre navios russos e americanos sobre a guerra na Ucrânia vai acontecer neste fim de semana, em Miami. A Presidência americana não deu detalhes sobre a composição das delegações.

Segundo o site Politico, os Estados Unidos serão representados pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo gênero de Donald Trump, Jared Kushner, enquanto a Rússia deverá contar com o enviado do Kremlin para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev.

A nova rodada de conversas vai acontecer depois que Volodimir Zelensky constatou "avanços" para um compromisso entre Kiev e Washington sobre o conteúdo de um plano que será apresentado a Moscou para encerrar os combates. Esse plano foi finalizado após reuniões em Berlim entre autoridades americanas, ucranianas e europeias.

O presidente ucraniano anunciou, no entanto, que acredita que a Rússia se prepara para um novo "ano de guerra" em 2026. Já o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou ontem que os objectivos da sua intervenção na Ucrânia "certamente serão alcançados".

Os detalhes do plano americano são desconhecidos, após sua revisão em Berlim com os ucranianos, mas Kiev informou que ele envolvia concessões territoriais. Os Estados Unidos, por sua vez, ressaltaram que a última proposta continha garantias de segurança “muito sólidas”, que foram consideradas detalhadas para a Ucrânia e aceitáveis para a Rússia.

O documento original de Washington foi considerado por Kiev e pelos europeus amplamente favoráveis às posições do Kremlin.

