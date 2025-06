A- A+

CONFLITO Trump pede total rendição do Irã enquanto EUA movem caças para o Oriente Médio O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu governo não pretende matar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, 'por enquanto'

As Forças Armadas dos Estados Unidos enviaram nesta terça-feira mais aviões caças para o Oriente Médio, reforçando seu poderio militar na região, segundo a agência Reuters. Uma das autoridades entrevistadas pela agência revelou que foram enviados os caças F-16, F-22 e F-35.

Outras duas das autoridades afirmaram que os aviões podem ser usados para abater drones e projéteis, que estão sendo amplamente utlizados no conflito desde a última sexta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu governo não pretende matar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, 'por enquanto'.

"Agora nós controlamos completa e totalmente o espaço aéreo iraniano", escreveu Trump em sua rede Truth Social nesta terça-feira, no quinto dia de conflito entre Israel e Irã. "O Irã tem uma abundância de equipamentos defensivos, mas não se compara aos fabricados, concebidos e produzidos nos Estados Unidos. Ninguém faz isso melhor do que os Estados Unidos".

Além disso, o presidente afirmou, também nesta terça, que busca um "fim real" para o conflito, e não apenas um cessar-fogo. O republicano, por sua vez, rejeitou a informação de que tenha procurado Teerã para iniciar conversas de paz.

— Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo — disse Trump à imprensa a bordo do Air Force One, pouco antes de retornar aos EUA após uma breve reunião de cúpula do G7 no Canadá.

Questionado sobre o que queria dizer com "algo melhor", o republicano enfatizou que deseja que o Irã "ceda completamente", e que busca "um fim real, não um cessar-fogo" para o conflito. Trump ainda advertiu que o Irã estava ciente de que não deveria tocar em tropas americanas na região, sob risco de enfrentarem uma resposta "firme" e "sem rodeios".

Apesar de ter declarado aos jornalistas que "não estava no clima" para negociar, ele disse que estava considerando enviar o vice-presidente, JD Vance, e o negociador Steve Witkoff para conversas com os iranianos, a depender do que acontecesse quando voltasse a Washington.

