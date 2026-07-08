Trump pedirá à Suprema Corte que reabra caso sobre restrição à cidadania por nascimento
Os pedidos de uma nova audiência devem ser apresentados no prazo de 25 dias após a decisão e raramente são aceitos
O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (8) que solicitará à Suprema Corte dos Estados Unidos que volte a analisar o caso que questiona o direito à cidadania por nascimento, após a decisão "insana", segundo ele, que rejeitou seus esforços para restringir essa garantia constitucional.
Os pedidos de uma nova audiência devem ser apresentados no prazo de 25 dias após a decisão e raramente são aceitos.
"A decisão da Suprema Corte está errada. Solicitarei uma nova audiência perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, IMEDIATAMENTE", publicou Trump em sua plataforma Truth Social enquanto retornava de avião da cúpula da Otan, na Turquia.
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"Essa injustiça destruirá os Estados Unidos se eles não mudarem essa decisão absolutamente insana."
Em 30 de junho, a Suprema Corte rejeitou a proposta de Trump de restringir a cidadania por nascimento, o que representou um duro golpe para uma de suas principais iniciativas de combate à imigração.