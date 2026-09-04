A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump pedirá reembolso de países europeus pela ajuda concedida à Ucrânia Presidente norte-americano exige que os europeus assumam uma parte maior do custo do apoio ocidental à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que pedirá aos países europeus que reembolsem a ajuda concedida pelos Estados Unidos à Ucrânia durante o governo de seu antecessor, Joe Biden.

Trump exige que os europeus assumam uma parte maior do custo do apoio ocidental à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, que começou há mais de quatro anos.

"Centenas de bilhões de dólares foram dados à Ucrânia e à Otan, de graça, que a Europa teria pago se tivesse sido solicitada, mas nós vamos pedir esse dinheiro, ainda que com algum atraso!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social na quinta-feira.

O presidente americano não especificou quais países considera que devem pagar. Em sua mensagem, Trump também rejeitou as informações de que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão ficando sem munições em sua guerra contra o Irã.

"Temos quantidades praticamente ilimitadas de munição de calibre médio e alto", escreveu, acrescentando que os projéteis estão sendo produzidos a "níveis nunca vistos antes".

Trump disse que Washington está reforçando os estoques e se preparando para contingências. O país suspendeu temporariamente as vendas de armas ao exterior.

"Estamos ficando com (munições) para nós mesmos, os Estados Unidos, em vez de vendê-las a outros, mas as vendas para os aliados em breve voltarão", acrescentou.

Veja também