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Conflito

Trump pediu ao presidente da China que não fornecesse armas ao Irã

Escrevi uma carta para ele pedindo que não fizesse isso, e ele me escreveu uma carta dizendo, basicamente, que não está fazendo", acrescentou presidente americano

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Trump pediu ao presidente da China que não fornecesse armas ao IrãTrump pediu ao presidente da China que não fornecesse armas ao Irã - Foto: Andrew Caballero-Reynolds e Suo Takekuma / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pediu ao presidente da China, Xi Jinping, que não fornecesse armas ao Irã e que o chefe do Estado chinês respondeu que não estava fazendo, em uma entrevista ao canal Fox Business exibida nesta quarta-feira (15).

“Eu tinha ouvido que a China estava fornecendo armas para, quero dizer - você vê isso em todas as partes —, ao Irã”, disse Trump em entrevista.

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"E eu escrevi uma carta para ele pedindo que não fizesse isso, e ele me escreveu uma carta dizendo, basicamente, que não está fazendo".

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