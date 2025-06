Trump Phone: celular dourado de Donald Trump 'feito nos EUA' levanta dúvidas; conheça o modelo

A- A+

A empresa da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que está lançando um serviço de celular e um novo modelo de celular — o mais recente esforço da família para capitalizar politicamente em cima da base de apoiadores de Trump. O anúncio foi feito por Eric Trump e Donald Trump Jr., filhos mais velhos do ex-presidente e responsáveis pela administração da Trump Organization.

Os novos celulares Android, dourados, serão lançados por US$ 499, seriam projetados e fabricados nos Estados Unidos — embora não esteja claro como ou onde isso ocorreria, já que o país não possui toda a infraestrutura necessária para a produção de smartphones.

Um integrante da nova equipe da Trump Mobile também afirmou que o plano de serviço celular mensal de US$ 47 incluiria atendimento médico por telemedicina 24 horas por dia, sete dias por semana. Mas os serviços de saúde que a empresa afirma que estariam incluídos geralmente custam muito mais do que a mensalidade proposta.



O plano prevê que a Trump Organization licencie o uso do nome da família para uma empresa separada chamada T1 Mobile L.L.C., registrada na Flórida no final de abril. Embora os Trumps estejam apenas emprestando o nome à empreitada, o negócio ainda pode representar conflitos de interesse, uma vez que a família do presidente se envolve em um setor regulado por sua própria administração.

A divulgação do novo projeto — batizado de Trump Mobile — feita pela Trump Organization também destacou o viés político da iniciativa. Eric Trump e Donald Trump Jr. revelaram o Trump Mobile exatamente 10 anos depois do dia em que seu pai desceu a escada rolante da Trump Tower para anunciar sua primeira candidatura à presidência.



Conheça o T1 phone

A empresa disse que o Trump Mobile lançará seu próprio aparelho, o “T1”, em agosto — o mais recente produto de consumo a levar a marca Trump. O site da Trump Mobile lista as especificações do “T1 Phone”, que lembram um modelo Android de entrada: 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, porta USB-C e uma suposta “câmera de longa duração de 5000mAh” — o que claramente se refere à bateria, e não à câmera.

Tela AMOLED de 6,8 polegadas com 120 Hz de frequência;

Processador não informado (12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno);

Sistema operacional Android 15;

Câmeras de 50 MP + 2 MP + 2 MP na traseira e frontal de 16 MP;

Bateria de 5.000 mAh com carregamento de 20W;

Portas USB-C e P2 para fone de ouvido;

Sensor de impressão digital na tela e desbloqueio por IA.

Segundo analistas, o aparelho parece ser um modelo “white-label” — ou seja, produzido por terceiros sem marca, apenas rebatizado. A aparência do celular no site é suspeita: as imagens mostram uma renderização gráfica, com câmeras sem sensores visíveis, botões inconsistentes e até imagens que lembram o design de um iPhone.

Já o plano de telefonia da Trump Mobile oferece um plano principal chamado “47 plan”, por US$ 47,45 por mês — uma referência aos dois mandatos de Trump como 45º e 47º presidente dos EUA. Os clientes podem mudar para o serviço ligando para 888-Trump45.

A empresa afirmou que o Trump Mobile oferecerá serviços por meio de três grandes operadoras de celular: AT&T, Verizon e T-Mobile. Segundo a companhia, o serviço já pode ser instalado nos aparelhos atuais dos consumidores.

Don Hendrickson, apresentado no lançamento na Trump Tower como membro da equipe do Trump Mobile, disse que os assinantes do plano principal poderiam se consultar com um médico e obter uma receita médica para ser retirada na farmácia “sem custo adicional”. Ele acrescentou: “Tudo isso faz parte do seu programa Trump Mobile.”

Como um plano mensal de US$ 47 conseguiria cobrir uma consulta médica remota e o custo de medicamentos não foi explicado. Uma nota de rodapé no site da Trump Mobile informa que um terceiro independente será responsável por oferecer e gerenciar o serviço de telemedicina.

Os negócios de Trump

O Trump Mobile é o mais recente de uma série de negócios da família Trump assinados ou acelerados após a vitória de Trump em seu segundo mandato, incluindo uma moeda digital que atualmente representa uma fonte significativa de sua fortuna.

No ano passado, Donald Trump arrecadou milhões de dólares com hotéis e campos de golfe com sua marca, além da venda de uma longa lista de produtos que incluem uma Bíblia, relógios, tênis e até um violão.

Especialistas em governança apontam que esses projetos representam um leque inédito de conflitos de interesse para um presidente americano.

"Boa sorte em esperar que uma agência federal responsabilize a empresa caso o serviço falhe ou saia dos trilhos", disse Robert Weissman, copresidente da organização sem fins lucrativos Public Citizen, especializada em vigilância de interesses públicos.

Weissman também questionou como o telefone poderia ser fabricado nos Estados Unidos, observando que atualmente apenas um celular é feito no país, e custa US$ 2.000.

Veja também