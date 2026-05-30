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EUA Trump planeja realizar comício depois que vários artistas cancelaram shows para o 4 de julho Os eventos estavam programados para começar em 25 de junho como parte de uma grande exposição no National Mall

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (30) que está considerando liderar um comício em Washington depois que vários artistas cancelaram sua participação nas celebrações do 250º aniversário do país.

Pouco depois de terem sido anunciados em uma série de shows próximos ao feriado de 4 de julho, diversos grupos musicais desistiram de participar, alguns alegando a politização do evento.

Os eventos estavam programados para começar em 25 de junho como parte de uma grande exposição no National Mall organizada pela Freedom 250, uma entidade público-privada apoiada por Trump.

"Estou pensando em trazer a atração número um em qualquer lugar do mundo, o homem que reúne públicos muito maiores do que Elvis em seu auge... e o homem que alguns dizem ser o melhor presidente da história", publicou Trump na Truth Social, referindo-se a si mesmo.

Além disso, afirmou que poderia "ocupar o lugar desses 'artistas' de terceira categoria".

O mandatário acrescentou que pediu a seus assessores que avaliassem "a viabilidade" de realizar um comício batizado de "AMERICA IS BACK" ("Os Estados Unidos voltaram").

"Na quarta-feira, em Washington, na mesma hora e no mesmo lugar", acrescentou, onde "apenas os grandes patriotas serão convidados".

O republicano não especificou a data nem a qual evento estava se referindo.

A declaração foi feita um dia depois de vários artistas, incluindo a cantora country Martina McBride e o roqueiro Bret Michaels, líder da banda Poison, desistirem dos eventos apoiados pela Casa Branca.

"Infelizmente, o que nos foi apresentado como uma celebração do nosso país tornou-se algo muito mais divisivo do que aquilo que aceitei participar", publicou Michaels no Facebook.

Trump tem procurado deixar sua marca nas celebrações. Uma delas inclui uma luta de artes marciais mistas em uma arena montada especialmente nos jardins da Casa Branca e que acontecerá em 14 de junho, data de seu 80º aniversário.

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