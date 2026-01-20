A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump pode escolher presidente do Fed na próxima semana, diz secretário do Tesouro dos EUA Declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta terça-feira (20), à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, pode escolher o próximo presidente do Federal Reserve (Fed) já na próxima semana e, atualmente, quatro candidatos estão na corrida.

A declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta terça-feira (20), à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"Qualquer um dos quatro nomes são fortes candidatos", disse. Ainda sobre o Fed, o secretário recusou comentar sobre a investigação do Departamento de Justiça (DoJ) contra o atual chefe do BC, Jerome Powell, mas classificou com um "erro" a presença dele na audiência na Suprema Corte para o caso da diretora Lisa Cook, possivelmente nesta quarta-feira.

Bessent alegou que vários funcionários do Fed apresentaram problemas éticos durante gestão de Powell e que, por mais que a política monetária e independência sejam muito importantes, o BC está "perdendo centenas de bilhões" de dólares por ano.

Ele ainda mencionou que a economia americana está no estágio inicial de um boom de produtividade e projetou que a inflação irá cair "substancialmente" neste ano. "Wall Street pode prosperar e a Main Street também pode prosperar. América 'em primeiro lugar' não significa 'América sozinha'", acrescentou.



