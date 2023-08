A- A+

EUA Trump pode ser denunciado pela quarta vez esta semana na Geórgia Investigadores obtiveram mensagens que ligam violação do sistema eleitoral de um condado à equipe jurídica do ex-presidente

Promotores de Atlanta começam a apresentar, nesta segunda-feira (14), as conclusões da investigação de dois anos e meio sobre o ex-presidente Donald Trump e vários de seus aliados pela tentativa de derrubar o resultado eleitoral na Geórgia em novembro de 2020, revertendo a derrota do republicano para Joe Biden. De acordo com a CNN, os investigadores obtiveram mensagens de texto e e-mails conectando diretamente integrantes da equipe jurídica de Donald Trump à violação do sistema de votação no início de janeiro de 2021 no condado de Coffee.

A expectativa, de acordo com fontes ouvidas pela emissora americana, é que as mensagens de texto e outros documentos judiciais demonstrem como os advogados de Trump e um grupo de agentes contratados tentaram acessar os sistemas de votação de Coffee County nos dias anteriores a 6 de janeiro de 2021, enquanto os aliados do ex-presidente continuavam uma busca desesperada por qualquer evidência de fraude generalizada.

A promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, deve apresentar acusações contra mais de uma dezena de indivíduos nesta semana, quando a equipe apresenta seu caso a um grande júri, que decidirá se Trump deve ser denunciado por interferir na eleição presidencial na Geórgia

Trump está muito à frente de seus concorrentes na disputa pela indicação republicana de 2024 e empatado com o presidente Joe Biden em uma possível revanche, de acordo com uma pesquisa do New York Times/Siena College realizada no final de julho.

Aqui está o que sabemos sobre a investigação no Condado de Fulton, que inclui a maior parte de Atlanta:

Por que Trump está sob investigação na Geórgia?

Fani T. Willis, a promotora distrital do condado de Fulton, começou a investigar se Trump e seus associados violaram a lei da Geórgia logo após a divulgação de uma gravação de Trump conversando por telefone com Brad Raffensperger, secretário de estado da Geórgia, em 2 de janeiro de 2021. Durante a ligação, Trump insistiu que havia vencido no estado e fez alegações infundadas de fraude, embora várias recontagens confirmassem que ele havia perdido.

Trump disse a Raffensperger que queria “encontrar” 11.780 votos no estado – um a mais do que ele precisava para ganhar votos na Geórgia e no Colégio Eleitoral.

Com o tempo, documentos judiciais e outros registros públicos revelaram que Willis, também estava investigando declarações falsas feitas por advogados de Trump em audiências legislativas estaduais; uma reunião de 16 republicanos pró-Trump que deram votos falsos no Colégio Eleitoral para ele; uma campanha de intimidação contra dois funcionários eleitorais do condado de Fulton falsamente acusados de fraude e um esforço bem-sucedido dos aliados de Trump para copiar software confidencial em um escritório eleitoral na zona rural de Coffee County, Geórgia.

No ano passado, um funcionário do governo Trump testemunhou sob juramento ao Comitê do Congresso e declarou que os planos de acessar sistemas de votação na Geórgia foram discutidos em reuniões na Casa Branca, incluindo uma dentro do Salão Oval, em 18 de dezembro de 2020, com a participação do então presidente.

A reportagem da CNN revelou que seis dias antes dos operadores pró-Trump ganharem acesso não autorizado ao sistema de votação do condado, o funcionário da autoridade eleitoral local que teria ajudado a viabilizar a ação enviou um e-mail a advogados do ex-presidente classificado como “convite por escrito”.

Que leis podem ter sido violadas?

Em fevereiro de 2021, Willis, em uma carta aos funcionários estaduais, disse que as possíveis leis violadas incluem “a solicitação de fraude eleitoral, a realização de declarações falsas a órgãos governamentais estaduais e locais, conspiração, extorsão, violação de juramento de posse e qualquer envolvimento em violência ou ameaças relacionadas à administração da eleição”.

Essa lista pode não ser definitiva por vários motivos, incluindo o fato de os investigadores provavelmente não terem definido o escopo final de sua investigação na época. Especialistas jurídicos externos disseram que a violação de dados de Coffee County pode resultar em acusações como invasão de computador e invasão de privacidade de computador.

A promotora sinalizou repetidamente que estava pensando em prosseguir com as acusações de acordo com a lei estadual de extorsão, que é frequentemente usada para atingir membros de uma “empresa” que se envolveu em um padrão de atividade criminosa.

A lei federal de extorsão é mais conhecida por ser usada contra integrantes da máfia. Mas as leis federais e estaduais de extorsão foram usadas em uma ampla gama de casos. Os promotores costumam usar as leis para garantir que os líderes de uma organização criminosa, e não apenas os soldados rasos, sejam responsabilizados.

Quem mais está sendo investigado?

A investigação da Geórgia pode ser o desafio legal mais amplo até agora envolvendo os esforços que Trump e seus assessores e outros associados empreenderam para mantê-lo no poder depois que ele perdeu a eleição de 2020. Sabe-se que quase 20 pessoas foram informadas de que poderiam enfrentar acusações. Eles incluem Rudolph W. Giuliani, o ex-prefeito da cidade de Nova York que, como advogado de Trump, fez várias alegações falsas sobre fraude eleitoral nas audiências legislativas da Geórgia.

Eles também incluem David Shafer, ex-presidente do Partido Republicano estadual. Ele supervisionou a reunião dos falsos eleitores em dezembro de 2020. Mais da metade dos eleitores têm cooperado com o escritório de Willis.

Vários advogados que trabalharam para manter Trump no poder estão sob escrutínio na investigação, incluindo John Eastman, Sidney Powell, Jenna Ellis e Kenneth Chesebro. No ano passado, Mark Meadows, ex-chefe de gabinete da Casa Branca, foi condenado a testemunhar perante um grande júri especial que ajudou na investigação.

O Departamento de Justiça bloqueou um esforço para obter o testemunho de Jeffrey Clark, um ex-advogado de alto escalão do departamento que tentou intervir na Geórgia em nome de Trump após a eleição de 2020.

Várias pessoas cujos nomes foram mencionados em conexão com a investigação disseram que não fizeram nada ilegal, incluindo Trump, que descreveu sua ligação para Raffensperger como "absolutamente perfeita".

A promotora disse que não coordenou com Jack Smith, o conselheiro especial em duas investigações federais de Trump que resultaram em acusações. Mas a equipe de Willis fez uso de volumosos documentos e testemunhos sobre os esforços de interferência eleitoral produzidos pelo Comitê do Congresso que investigou os atos de 6 de janeiro de 2021.

Um dos casos federais está relacionado ao manuseio de documentos sigilosos pelo ex-presidente; o outro aos esforços para reverter a derrota nas eleições de 2020. Outra acusação, no estado de Nova York, está relacionada ao que os promotores descreveram como um esquema de suborno para encobrir um possível escândalo sexual e abrir caminho para a presidência em 2016. Trump se declarou inocente nos três casos.

O que viria a seguir?

Se o grande júri do condado de Fulton decidir pela denúncia, todos os réus terão que ir a Atlanta para serem autuados e denunciados. Vários deles podem enfrentar várias acusações, e as possíveis sentenças podem ser pesadas: violar a lei de extorsão por si só pode resultar em uma sentença de cinco a 20 anos.

Há também a questão de quando um julgamento pode ocorrer, dados os problemas legais de Trump em vários outros locais. Se o caso da Geórgia resultar em vários réus, questões pré-julgamento, como a seleção do júri, podem levar meses. (Com New York Times)

