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Conflito Trump: População de Cuba 'quer terrivelmente' que cuidemos deles O presidente americano também comentou o conflito na Ucrânia e sobre outros países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (4) que a população de Cuba "quer terrivelmente" que Washington cuide do país que já foi comandado por Fidel Castro e prometeu que vai fazer isso. "Vamos cuidar de Cuba depois de terminar com o Irã, talvez seja possível investir lá", disse Trump na tarde desta quinta-feira em evento na Casa Branca parar anunciar medidas voltadas a indústria do carvão.

Após falar das medidas para o setor de energia, Trump respondeu perguntas sobre outros temas e falou de Cuba e Venezuela, além de outros temas. "Cuba não seria nada sem a ajuda da Venezuela", disse o presidente americano.

Trump disse que os EUA recuperaram "muitas vezes" os custos da ofensiva contra a Venezuela, em que retirou do poder o ditador Nicolás Maduro, em janeiro. "O dinheiro da Venezuela agora vem para nós e para eles", afirmou.

O presidente americano também comentou o conflito na Ucrânia e sobre outros países. "A Índia se aproveitou dos EUA por muitos anos sem pagar tarifas, agora queremos um acordo", disse ele ao falar das tarifas impostas ao pais asiático.

No caso da Rússia, Trump disse que Moscou e Ucrânia terão que fazer compromissos e chegar a meio termo para encerrar guerra. "Acabei com oito guerras, posso acabar com a nona e a décima", disse na Casa Branca.

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