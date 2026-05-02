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ESTADOS UNIDOS Trump posta foto com seu rosto no monte Rushmore e usa IA para "tomar banho" em espelho d'água O predidente norte-americano ão incluiu legendas ou deu explicções para nenhuma das publicações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu perfil na rede social Truth Social, na madrugada deste sábado, 2, para fazer uma série de postagens, incluindo imagens geradas por inteligência artificial, ataques a adversários políticos, fotos de suas atividades recentes e mensagens exaltando supostos futuros feitos de sua gestão, como a limpeza do espelho d'água do Lincoln Memorial, em frente ao Monumento a Washington.

Entre as publicações, Trump projetou seu rosto no histórico Monte Rushmore, monumento que abriga os bustos de quatro ex-presidentes americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Durante sua primeira passagem pela Casa Branca, Trump chegou a manifestar o desejo de ter seu rosto esculpido no monumento, localizado no estado da Dakota do Sul. Na época, a então governadora chegou a presenteá-lo com uma maquete do monte com o rosto do presidente republicano.

Em outra imagem, gerada por IA, Trump aparece com trajes de banho dentro do espelho d'água do Lincoln Memorial ao lado do vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do interior Doug Burgum. A imagem também conta com uma mulher de bikini, com traços faciais diferentes aos da primeira-dama, Melania Trump.

O espelho d'água é um marco de Washington, destinado à contemplação. Nadar no local é proibido.

Trump não colocou legenda na postagem nem explicou sua intenção ao publicá-la. Contudo, a proposta de renovação e pintura do espelho d'água tem marcado presença forte nas redes do presidente americano nas últimas semanas.

Apenas ao longo desta madrugada, Trump compartilhou várias outras fotos do marco, que fica ao lado do Monumento a Washington. Uma delas compara como o local supostamente estava em 2012, quando o país era governado por Barack Obama, e como poderia ficar "em breve", segundo o presidente americano. A imagem de 14 anos atrás mostra parte das águas turvas e a borda com musgo. Acima da foto, Trump escreveu "Hussein Obama".

Ao lado, publicou a mesma imagem, mas com a água transparente, as bordas limpas e a cor azul proposta no projeto de Trump, acompanhada da frase "Coming soon" ("em breve", em inglês). "Assim era o nosso país antes e depois de 'TRUMP!'", escreveu na legenda.

Ainda sobre o mesmo local, Trump compartilhou outras duas imagens do espelho d'água com a cor azul com a qual pretende pintar o marco histórico. Em ambas, escreveu: "azul da bandeira americana".

Em outra imagem gerada por inteligência artificial, Trump publicou uma foto segurando cartas do jogo Uno com a inscrição "wild cards", termo que se refere a cartas curingas, mas também pode representar alguém que toma atitudes inesperadas. A imagem estava acompanhada da frase: "Eu tenho todas as cartas".

Ainda durante a madrugada, fez uma postagem atacando o deputado Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata. "Com seu baixo QI, não passa de um bandido e representa um perigo para o nosso país!", escreveu o presidente republicano.

Entre outras postagens noturnas feitas por Trump neste sábado, estão fotos ao lado do rei Charles III, que esteve nos Estados Unidos nesta semana, além de registros com a primeira-dama Melania, sua esposa.





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