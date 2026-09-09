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ESTADOS UNIDOS Trump presenteou assessora Natalie Harp, chamada de "impressora humana", com US$ 45.000 Outras duas funcionárias da Casa Branca, Margo Martin e Chamberlain Harris, receberam quantias semelhantes, segundo o jornal Washington Post

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presenteou sua assistente executiva Natalie Harp - chamada de "impressora humana" pelo hábito de imprimir informações para o mandatário onde quer que esteja - com 45.000 dólares (229.000 reais) em dinheiro vivo, informou a imprensa americana.

Outras duas funcionárias da Casa Branca, Margo Martin e Chamberlain Harris, receberam quantias semelhantes, segundo o jornal Washington Post.

As três mulheres descreveram os pagamentos como "presentes em dinheiro de fim de ano", informou o jornal, que cita formulários de declaração patrimonial.

Harp acompanha Trump em quase todos os eventos durante seu segundo mandato. Além de imprimir informações, ela redige mensagens nas redes sociais em nome dele.

A jovem recebe 150.000 dólares (763.000 reais) por ano como assessora especial e assistente executiva do presidente, segundo um relatório anual apresentado ao Congresso.

Um porta-voz da Casa Branca defendeu os presentes. "É uma prática de longa data de Trump dar presentes de Natal a pessoas de seu círculo, incluindo, em algumas ocasiões, funcionários e colaboradores", disse.

A fonte acrescentou que os presentes não estão relacionados às funções desempenhadas por estas pessoas, o que significa que são "completamente admissíveis de acordo com as normas legais e éticas pertinentes".

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