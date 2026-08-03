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USA Trump pressiona petroleiras a reduzirem preços de combustíveis no varejo dos EUA Em caixa alta, o republicano escreveu na rede social: "ABAIXEM AGORA!"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar as petroleiras a reduzirem preços de combustíveis para venda no varejo, que afetam diretamente os consumidores norte-americanos.

No post, o republicano também exaltou o seu mandato na presidência do país e atribuiu ao desempenho de suas políticas recentes ganhos da indústria petrolífera, ao comentar uma entrevista do CEO da Chevron, Mike Wirth, à Fox Business.

"A única coisa que ele convenientemente esqueceu de mencionar ao listar as razões para sua companhia ir tão bem é que, sem a genialidade, visão, força e estabilidade da administração Trump, a indústria petrolífera e os EUA estariam mortos", disse.

Trump citou como exemplo a retomada de operações na Venezuela, que teria, segundo ele, deixado a Chevron e outras petroleiras "maiores e mais fortes do que antes", rumo a uma "fortuna".

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