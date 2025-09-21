Trump pressiona procuradora-geral a processar inimigos políticos

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona a procuradora-geral do país, Pam Bondi, a processar pessoas que ele vê como inimigos políticos. Em uma publicação nas redes sociais neste fim de semana dirigida a Bondi, Trump disse que "nada está sendo feito" em investigações sobre alguns de seus inimigos.



"Não podemos mais adiar, está matando nossa reputação e credibilidade", disse ele, acrescentando que sofreu processo de impeachment em seu primeiro mandato e foi acusado criminalmente. "A JUSTIÇA DEVE SER FEITA, AGORA!!!", disse ele em sua rede Truth Social. Ele citou uma investigação de fraude hipotecária contra a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e um possível processo por ameaça contra o ex-diretor do FBI James Comey.



"Precisamos agir rápido - de um jeito ou de outro", disse Trump a jornalistas na noite de sábado, na Casa Branca. "Eles são culpados, não são culpados - temos que agir rápido. Se não são culpados, tudo bem. Se são culpados ou se deveriam ser acusados, devem ser acusados. E temos que fazer isso agora." Trump escreveu depois em uma postagem que Bondi estava "fazendo um ÓTIMO trabalho".



O Departamento de Justiça não respondeu um pedido de comentário.

