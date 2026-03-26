Trump prevê maiorias mais amplas para o Partido Republicacno nas eleições de novembro
"De agora até novembro, nós vamos lutar"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu nesta quarta-feira (25) que o Partido Republicano conquistará amplas maiorias na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato, em novembro, a despeito da preocupação dos correligionários com os efeitos da guerra no Oriente Médio e da alta no custo de vida junto à população americana.
"De agora até novembro, nós vamos lutar", afirmou Trump, durante o jantar anual de arrecadação de fundos do Comitê Nacional Republicano do Congresso, em Washington. "Nós teremos maiorias maiores na Câmara e no Senado do que temos hoje."
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.