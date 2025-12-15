A- A+

Estados Unidos Trump processa BBC em US$ 10 bilhões em caso de difamação O processo foi apresentado em um tribunal federal de Miami

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira (15) uma ação judicial na qual reivindica pelo menos US$ 10 bilhões (R$ 54 bilhões) à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

O processo, apresentado em um tribunal federal em Miami, reivindica "indenização por um montante não inferior a 5 bilhões de dólares [R$ 27 bilhões]" por cada uma das duas acusações contra a emissora britânica por suposta difamação e violação da Lei sobre Práticas Comerciais Enganosas e Desleais da Flórida.

