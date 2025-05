Trump proíbe Universidade Harvard de matricular estudantes estrangeiros

A- A+

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a Universidade Harvard, uma das principais do país, não poderá mais matricular estudantes estrangeiros, após a suspensão da instituição no principal sistema voltado a alunos de outros países.



A medida, que afeta diretamente as finanças da universidade, ocorre em meio a uma queda de braço com a Casa Branca, que exige medidas alegadamente de combate ao antissemitismo no campus, mas que são vista como uma forma de controle externo sobre um dos principais centros de produção de conhecimento no mundo.

“Escrevo para informar que, com efeito imediato, a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio da Universidade de Harvard está revogada”, de acordo com uma carta enviada à universidade por Kristi Noem, secretária de Segurança Interna. Uma cópia da carta foi obtida pelo The New York Times.

Segundo números da instituição, 6,8 mil estudantes estrangeiros frequentaram Harvard este ano, cerca de 27% do total de alunos, uma alta de quase 20% em relação a 2010. A anuidade média é de US$ 59.320, e pode chegar a quase US$ 87 mil se outros custos forem incluídos.

