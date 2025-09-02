A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump promete acabar com criminalidade em Chicago, a "cidade mais perigosa do mundo" Depois de Los Angeles e Washington, a administração do republicano ameaçou enviar agentes federais da polícia e da Guarda Nacional para outras grandes cidades de maioria democrata

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira (2) resolver rapidamente "o problema da criminalidade" em Chicago, cidade que ele chamou de "a mais perigosa do mundo, de longe".

"Vou resolver o problema da criminalidade rapidamente, como fiz em Washington D.C.", disse Trump, referindo-se ao envio de reservistas da Guarda Nacional para as ruas de Washington. "Chicago estará segura e em breve", acrescentou.

Depois de sua incursão em Los Angeles em junho e em Washington em meados de agosto, a administração do republicano ameaçou enviar agentes federais da polícia e da Guarda Nacional para outras grandes cidades de maioria democrata, como Chicago, Nova York, Baltimore e Boston.

Os democratas alertaram no domingo sobre uma "invasão" de militares em Chicago.

O governador democrata de Illinois, JB Pritzker, opositor ao presidente republicano que já havia chamado de "ditador", acusou Trump de colocar em risco as eleições legislativas de meio de mandato de 2026 com essa mobilização.

"Pritzker precisa desesperadamente de ajuda, só que ainda não sabe disso", escreveu Trump nesta terça-feira em sua rede Truth Social.

O presidente mencionou números de criminalidade em Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, segundo os quais 54 pessoas foram baleadas no último fim de semana prolongado, deixando oito mortos. Os dois fins de semana anteriores registraram estatísticas similares, segundo a publicação do mandatário.

O prefeito de Chicago, o democrata Brandon Johnson, emitiu um decreto para limitar a autoridade na cidade de eventuais forças da ordem federais.

Em Washington, soldados armados e equipados com veículos blindados atualmente patrulham as ruas e o metrô, especialmente perto das instituições e dos monumentos nacionais.

