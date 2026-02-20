A- A+

Economia Trump promete assinar um decreto com tarifa global de 10% após decisão da Suprema Corte As tarifas foram aplicadas por Trump com base em uma interpretação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (20) assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países após a Suprema Corte americana decidir derrubar as tarifas globais impostas pelo republicano.

As tarifas foram aplicadas por Trump com base em uma interpretação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). Mas a Suprema Corte, por seis votos a três, decidiu que a lei que sustentou as taxas comerciais "não autoriza o presidente a impor tarifas".

