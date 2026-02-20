Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres

Em publicação nas redes sociais, presidente norte-americano disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e outras agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto.

Leia também

• Trump tenta rebater críticas de que Conselho de Paz pode funcionar como rival da ONU

• Trump apresenta seu "Conselho da Paz" para Gaza, com outras ambições à vista

• Grupos ambientalistas processam governo Trump por revogar regulamentações climáticas

No sábado, 14, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS. No dia seguinte, Obama esclareceu que a declaração foi curta para se adequar ao formato da entrevista, mas que não tomou conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres enquanto presidiu os Estados Unidos.

Nesta quinta, Trump já havia abordado o assunto. "Ele [Obama] tirou isso de informações sigilosas. Ele não deveria fazer isso", afirmou, a bordo do avião presidencial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter