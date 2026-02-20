A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres Em publicação nas redes sociais, presidente norte-americano disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e outras agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto.

No sábado, 14, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS. No dia seguinte, Obama esclareceu que a declaração foi curta para se adequar ao formato da entrevista, mas que não tomou conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres enquanto presidiu os Estados Unidos.

Nesta quinta, Trump já havia abordado o assunto. "Ele [Obama] tirou isso de informações sigilosas. Ele não deveria fazer isso", afirmou, a bordo do avião presidencial.

