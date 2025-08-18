A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump promete liderar movimento para eliminar eleições pelo correio e urnas eletrônicas nos EUA "Eu e o partido republicano vamos lutar incansavelmente para devolver honestidade e integridade às nossas eleições", afirmou o presidente norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende eliminar as cédulas enviadas pelo correio e também as urnas eletrônicas no país. Segundo ele, os equipamentos "custam dez vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca dágua, que é mais rápido e não deixa NENHUMA DÚVIDA, ao fim da noite, sobre quem VENCEU e quem PERDEU a eleição".

Em publicação na Truth Social, Trump escreveu que vai "liderar um movimento para acabar com as CÉDULAS PELO CORREIO e também, já que estamos nisso, com as MÁQUINAS DE VOTAÇÃO altamente 'inexatas', muito caras e seriamente controversas", escreveu.

O republicano afirmou, sem apresentar qualquer tipo de prova ou estudo, que os EUA seriam o único país do mundo que usa votação pelo correio e que todos os demais "abandonaram porque encontraram FRAUDE ELEITORAL MACIÇA".

O presidente norte-americano disse que iniciará o esforço para encerrar o modelo por meio da assinatura de uma ordem executiva, mas reconheceu que a iniciativa "será fortemente contestada pelos democratas porque eles trapaceiam em níveis jamais vistos"

Na mensagem, ele defendeu que "os Estados são apenas um agente do governo federal na contagem e apuração dos votos" e que devem seguir a orientação da Casa Branca "PELO BEM DO NOSSO PAÍS".

Trump atacou novamente os democratas, dizendo que, com políticas como "fronteiras abertas, homens competindo em esportes femininos, ideologia transgênero e 'WOKE' para todos", o partido seria "praticamente inelegível" sem o voto pelo correio.

"Eu e o partido republicano vamos lutar incansavelmente para devolver honestidade e integridade às nossas eleições", afirmou o presidente dos EUA, numa frase escrita totalmente em letras maiúsculas no Truth Social.

Para Trump, "A FARSA DO VOTO PELO CORREIO, COM MÁQUINAS DE VOTAÇÃO QUE SÃO UM DESASTRE COMPLETO, TEM QUE ACABAR, AGORA!!!".



