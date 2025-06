A- A+

EUA Trump promete multar Califórnia por deixar que adolescente trans participe de competição AB Hernandez, de 16 anos, subiu três vezes ao pódio em um torneio interescolar em Fresno, no centro do estado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu "multas em grande escala" contra o estado da Califórnia por permitir que uma adolescente transgênero competisse em um torneio de atletismo local, no qual a estudante conquistou várias medalhas.

"Um homem biológico competiu nas finais femininas do estado da Califórnia, ganhou tudo, apesar do fato de terem ser advertidos por mim para não fazerem isso", escreveu Trump na madrugada desta terça-feira em sua rede Truth Social.

O mandatário acrescentou que o governador do estado, Gavin Newson, entende "perfeitamente" que "multas em grande escala serão impostas".

AB Hernandez, de 16 anos, obteve duas medalhas de ouro e uma de prata. As conquistas foram compartilhadas com adversárias em virtude de novas regras adotadas pela Federação Interescolar da Califónia (CIF) para pôr fim à polêmica criada pela participação da corredora no campeonato.

As normas determinam que, em caso de conquista de medalhas, atletas trans teriam que dividir a premiação com a próxima competidora cisgênero a passar pela linha de chegada. O novo regulamento, que só foi implementado nas provas em que Hernandez competiria, passou a valer a partir do torneio disputado no sábado na cidade de Clovis, nos arredores de Fresno, no centro da Califórnia.

As mudanças de última hora nas regras ocorreram após dias de polêmica em que Hernandez foi alvo de críticas online de Trump. Nos textos, sem mencionar a atleta transgênero, o republicano ameaçou interromper o financiamento federal da Califórnia no futuro se ela fosse autorizada a competir no torneio.

O Departamento de Justiça também iniciou uma investigação para saber se a Califórnia havia violado o Título IX, a lei que proíbe a discriminação sexual em programas educacionais que recebem financiamento federal.

Na prova de salto em altura, a jovem atingiu 1,7 metros em sua primeira tentativa e compartilhou o primeiro lugar com outras duas atletas que conseguiram a mesma marca em sua segunda tentativa. Hernandez também competiu nas modalidades de salto em distância e salto triplo.

