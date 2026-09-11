Trump promete proteger EUA contra terrorismo e cita Irã em cerimônia do 11 de setembro
"O patrocinador número 1 do terrorismo nunca terá um arma nuclear", afirmou ele sobre o regime iraniano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (11) que irá proteger o país para as gerações futuras e afirmou que Washington continuará lutando contra as ameaças do terrorismo. As falas foram feitas em cerimônia do aniversário dos ataques de 11 de setembro.
"Nunca, jamais vamos esquecer. É por isso que lutamos hoje. Não temos escolha. Só pode haver vitória. Lutamos com determinação. Lutamos para vencer", disse Trump. "Sempre nos lembraremos das vítimas e das famílias do 11 de setembro", acrescentou o presidente. O republicano ainda agradeceu aos americanos que lutaram na "Guerra ao Terror".
"O patrocinador número 1 do terrorismo nunca terá um arma nuclear", afirmou ele sobre o regime iraniano.
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Trump não foi ao "ground zero", em Nova York, no 25º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro e, em vez disso, marcou a ocasião com um discurso no Pentágono. Ele e a primeira-dama Melania Trump ouviram os nomes das 184 pessoas mortas no Pentágono naquele dia, lidos em voz alta no início da cerimônia.