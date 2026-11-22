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eua Trump promete trabalhar com democratas para limitar taxas de cartões de crédito a 10% Medida busca cumprir uma promessa de campanha de 2024 que encontrou resistência tanto da indústria financeira quanto de seus próprios aliados republicanos durante seu mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado que pretende colaborar com o novo Congresso de maioria democrata para estabelecer um teto de 10% para as taxas de juros de cartões de crédito. A medida busca cumprir uma promessa de campanha de 2024 que encontrou resistência tanto da indústria financeira quanto de seus próprios aliados republicanos durante seu mandato.

"Eu faria isso. Essas empresas de cartão de crédito lucraram muito", declarou Trump em entrevista à Fox News. A proposta visa reduzir substancialmente os custos para os consumidores, uma vez que a taxa média atual de juros no setor gira em torno de 22,2%, segundo dados da Reserva Federal (Fed) de Nova York.

A iniciativa ganha força com a transição de poder no Legislativo, onde os democratas assumirão o controle das duas casas. A senadora Elizabeth Warren, cotada para presidir o Comitê Bancário do Senado, manifestou apoio imediato à medida, destacando a economia potencial para os americanos. Pesquisas indicam que um teto de 10% poderia gerar uma economia anual de aproximadamente US$ 100 bilhões em juros para os consumidores.

O setor financeiro, por sua vez, mantém oposição firme, alertando que a medida poderia levar ao cancelamento de cartões para clientes de menor renda ou ao corte drástico de programas de recompensas. Atualmente, a dívida total de cartões de crédito nos EUA soma cerca de 1,23 trilhão de dólares. Embora o projeto enfrente críticas de setores bancários, há apoio bipartidário pontual, incluindo manifestações do senador republicano Josh Hawley.

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