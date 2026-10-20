Trump promete US$ 8 bi em apoio a agricultores e pede voto no Kansas para Ty Masterson
Em publicação na segunda-feira (19) à noite na Truth Social, o presidente americano disse que a iniciativa foi viabilizada com apoio do senador Roger Marshall, a quem chamou de "líder" na articulação do programa
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Departamento de Agricultura lançará um novo "Programa de Alívio de Combustível da Colheita", com US$ 8 bilhões em apoio a agricultores para compensar os custos do óleo diesel durante a temporada de colheita.
Em publicação na segunda-feira (19) à noite na Truth Social, Trump disse que a iniciativa foi viabilizada com apoio do senador Roger Marshall, a quem chamou de "líder" na articulação do programa.
O republicano também prometeu que, com vitórias do partido nas eleições de meio de mandato, haverá mais recursos para produtores rurais e que os preços do combustível vão cair quando a guerra com o Irã terminar - o que, segundo ele, ocorrerá "muito rapidamente".
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Ao abordar o tema do combustível, Trump lembrou ainda que, duas semanas antes, assinou uma ordem executiva para dispensar a exigência de uso fora de estrada do diesel tingido de vermelho, permitindo abastecimento "totalmente livre de impostos" para agricultores, caminhoneiros e outros consumidores. Em tom de crítica, acusou a governadora democrata do Kansas, Laura Kelly, de se recusar a oferecer o alívio no Estado.
"Se você quer combustível diesel a baixo custo no Kansas, você deve VOTAR PARA TY MASTERSON PARA GOVERNADOR", escreveu ele, reiterando pressão para que eleitores escolham candidatos republicanos durante as eleições de meio de mandato, em 3 de novembro.