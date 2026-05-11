Seg, 11 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Trump promete 'vitória total' na guerra contra o Irã

"O cessar-fogo está respirando por aparelhos, como quando entra o médico e diz: 'Senhor, seu ente querido tem exatamente 1% de chance de viver'", disse Trump

Reportar Erro
"Conseguiremos uma vitória total", disse Trump a jornalistas na Casa Branca"Conseguiremos uma vitória total", disse Trump a jornalistas na Casa Branca - Foto: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que os Estados Unidos sairão completamente vencedores da guerra contra o Irã, em meio a um impasse entre Teerã e Washington para encontrar uma saída para o conflito.

"Conseguiremos uma vitória total", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, acrescentando que o Irã pensa que ele está sob pressão, "mas não há nenhuma pressão".

Leia também

• Trump diz que cessar-fogo está fragilizado e que proposta do Irã não incluiu questão nuclear

• Suspeito de tentar assassinar Trump durante jantar de imprensa se declara inocente

• Líder democrata critica gastos previstos para salão de baile de Trump

Sobre o fracasso até agora em alcançar um acordo para pôr fim à guerra, ele disse: "O cessar-fogo está respirando por aparelhos, como quando entra o médico e diz: 'Senhor, seu ente querido tem exatamente 1% de chance de viver'".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter