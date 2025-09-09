Qua, 10 de Setembro

Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin, diz funcionário americano

Trump propôs tarifas de 50% a 100% a países como China e Índia

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs altas tarifas a países como China e ÍndiaO presidente dos EUA, Donald Trump, impôs altas tarifas a países como China e Índia - Foto: Ting Shen / AFP

Os Estados Unidos estão dispostos a aumentar as tarifas aduaneiras cobradas dos compradores de petróleo russo se a União Europeia adotar medidas similares para reduzir a receita que Moscou precisa para a guerra na Ucrânia, disse à AFP um alto funcionário americano nesta terça-feira (9).

Trump propôs tarifas de 50% a 100% a países como China e Índia, ao intervir em uma reunião de altos funcionários americanos e europeus sobre estas possíveis medidas contra a Rússia, afirmou este alto funcionário, sem dar mais detalhes.

