Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin, diz funcionário americano
Trump propôs tarifas de 50% a 100% a países como China e Índia
O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs altas tarifas a países como China e Índia - Foto: Ting Shen / AFP
Os Estados Unidos estão dispostos a aumentar as tarifas aduaneiras cobradas dos compradores de petróleo russo se a União Europeia adotar medidas similares para reduzir a receita que Moscou precisa para a guerra na Ucrânia, disse à AFP um alto funcionário americano nesta terça-feira (9).
Trump propôs tarifas de 50% a 100% a países como China e Índia, ao intervir em uma reunião de altos funcionários americanos e europeus sobre estas possíveis medidas contra a Rússia, afirmou este alto funcionário, sem dar mais detalhes.