A- A+

MUNDO Trump propõe criar "Conselho de Paz" sob medida para desafiar a ONU Aproximadamente 35 dirigentes já concordaram em apoiar a iniciativa

Donald Trump quer criar um “Conselho de Paz” sob medida para a resolução de conflitos em todo o mundo, que, segundo seus críticos, busca rivalizar com a ONU e cuja carta fundamental poderia ser assinada na quinta-feira (22), em Davos.

Uma fonte próxima ao presidente dos Estados Unidos informou que Trump vai apresentar uma carta fundamental desse “Conselho” para assinatura à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos.

Aproximadamente 35 dirigentes já concordaram em apoiar a iniciativa, cuja carta entrará em vigor assim que pelo menos três Estados a apresentarem assinados.

Do que se trata?

A Casa Branca anunciou que, no âmbito do plano para pôr fim à guerra no território territorial da Faixa de Gaza, seria formado um "Conselho de Paz" presidido por Trump.

Mas o rascunho revela uma iniciativa e um mandato muito mais amplo do que apenas a questão de Gaza, delineando-se como um organismo substituto da ONU.

Essa iniciativa "não é um plano da ONU", declarou uma porta-voz das Nações Unidas em Genebra na terça-feira, reiterando que o plano de Trump foi "autorizado pelo Conselho de Segurança apenas para sua atuação em Gaza".

Uma Missão

“O Conselho de Paz é uma organização internacional que busca promover a estabilidade, restabelecer uma governança confiável e legítima e garantir uma paz nas regiões afetadas ou ameaçadas por conflitos”, afirma o preâmbulo de seus estatutos, que critica os “enfoques e instituições que falharam com demasiada frequência”, em clara alusão à ONU.

Trump todo-poderoso

Trump será o primeiro presidente do Conselho de Paz, cujos poderes são muito amplos: somente ele está autorizado a convidar outros chefes de Estado e de governo a se juntarem ao órgão e pode revogar sua participação, salvo em caso de "veto por uma maioria de dois terços dos Estados membros".

O conselho executivo, liderado por Trump, terá sete membros, entre eles o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff, o género do presidente, Jared Kushner, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Taxa de adesão

O texto especifica que cada membro do Estado exercerá um mandato de até três anos a partir da data de entrada em vigor da Carta, renovável pelo presidente.

Essa duração de mandato não se aplica aos Estados membros que aportam mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,33 bilhões) ao Conselho de Paz durante o primeiro ano após a entrada em vigor da Carta.

Quem já disse que sim?

Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán aceitou o convite do seu aliado Trump para se tornar membro fundador.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aceitou fazer parte do conselho, assim como o presidente argentino, Javier Milei, o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente do Kosovo, Vjosa Osmani.

A diplomacia saudita anunciou uma “decisão conjunta” dos ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Catar, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Indonésia e Paquistão de se juntarem ao organismo.

Também participaram da monarca do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa; o rei Mohammed VI de Marrocos se unirá como "membro fundador"; e os presidentes do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, e do Azerbaijão, Ilham Aliyev.

Que países se recusaram?

Noruega, França e Ucrânia, cujo presidente, Volodimir Zelensky, “não prevê” participar ao lado da Rússia.

Quem ainda não respondeu?

A Rússia afirmou que queria “esclarecer todas as nuances” do convite com Washington antes de tomar uma decisão, e o presidente Vladimir Putin anunciou nesta quarta-feira que solicitou à sua diplomacia que “estudasse” o tema.

A China não indicou se aceitou, embora tenha afirmado que "defende firmemente o sistema internacional com as Nações Unidas como eixo central".

O Reino Unido deseja examinar as "modalidades" do convite; a Alemanha expressou a necessidade de “coordenar-se” com seus parceiros; A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reserva a sua resposta, assim como o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, que quer mais tempo, enquanto a ministra canadense das Relações Exteriores, Anita Anand, declarou que a situação está sendo "examinada".

O papa Leão XIV recebeu um convite, e Pietro Parolin, número dois do Vaticano, declarou: “Estamos considerando o que fazer”.

Outros países convidados

Itália, Suécia, Finlândia, Albânia, Grécia, Eslovênia, Polônia, Bulgária, Brasil, Paraguai, Índia e Coreia do Sul também figuram entre os convidados.

Veja também