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INTERNACIONAL Trump propõe mudar nome do Estreito de Ormuz para "Estreito de Trump" Presidente Trump falou sobre o tema em sua plataforma Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quarta-feira (2) renomear o Estreito de Ormuz para "Estreito de Trump", em meio à disputa com o Irã por essa via navegável estratégica.

"Agora que o temos sob controle dos EUA, deveríamos mudar o nome do Estreito de Ormuz para ESTREITO DE TRUMP???", questionou Trump em sua plataforma Truth Social.

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