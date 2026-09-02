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INTERNACIONAL

Trump propõe mudar nome do Estreito de Ormuz para "Estreito de Trump"

Presidente Trump falou sobre o tema em sua plataforma Truth Social

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quarta-feira (2) renomear o Estreito de Ormuz para "Estreito de Trump", em meio à disputa com o Irã por essa via navegável estratégica.

"Agora que o temos sob controle dos EUA, deveríamos mudar o nome do Estreito de Ormuz para ESTREITO DE TRUMP???", questionou Trump em sua plataforma Truth Social.

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