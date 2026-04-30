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EUA

Trump propõe novo plano para reabrir Estreito de Ormuz com manutenção de bloqueio marítimo

Proposta prevê a manutenção do bloqueio a portos iranianos, enquanto Washington coordenaria com aliados medidas para elevar os custos das tentativas de Teerã de interromper o fluxo global de energia

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Trump avalia uma série de opções diplomáticas e de política externa para pressionar o Irã a encerrar o que classificou como um "estrangulamento" da hidrovia estratégica. Trump avalia uma série de opções diplomáticas e de política externa para pressionar o Irã a encerrar o que classificou como um "estrangulamento" da hidrovia estratégica. - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda um novo plano para reabrir o Estreito de Ormuz, em meio às tensões no Oriente Médio.

A proposta prevê a manutenção do bloqueio a portos iranianos, enquanto Washington coordenaria com aliados medidas para elevar os custos das tentativas de Teerã de interromper o fluxo global de energia, segundo um alto funcionário do governo.

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De acordo com essa fonte, Trump avalia uma série de opções diplomáticas e de política externa para pressionar o Irã a encerrar o que classificou como um "estrangulamento" da hidrovia estratégica.

O funcionário falou sob condição de anonimato, por não ter autorização para comentar publicamente o tema.
 

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