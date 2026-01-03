Sáb, 03 de Janeiro

EUA ATACA VENEZUELA

Trump publica foto de Maduro algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros

A foto foi postada por Trump em sua rede Truth Social

Nicolás Maduro aparece sequestrado em imagem divulgada por Trump, na rede social TruthNicolás Maduro aparece sequestrado em imagem divulgada por Trump, na rede social Truth - Foto: HANDOUT/US PRESIDENT DONALD TRUMP'S TRUTH SOCIAL ACCOUNT / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado(3) uma foto do líder venezuelano deposto, Nicolás Maduro, algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros, após sua captura e retirada da Venezuela.

A foto, postada por Trump em sua rede Truth Social, está acompanhada de uma descrição: "Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima", em referência ao navio militar americano para o qual foi transferido.

Maduro aparece segurando uma garrafa de água, vestido com um agasalho cinza.

