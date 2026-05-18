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Guerra no Oriente Médio Trump publica imagem com setas apontadas para o Irã e amplia pressão contra Teerã As publicações ocorreram horas depois do presidente dos EUA voltar a ameaçar o governo iraniano no último domingo, 17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Irã em novas publicações no Truth Social. Em um dos posts uma imagem mostra um mapa do Oriente Médio com a bandeira americana sobreposta e setas apontando para o território iraniano.

Trump também compartilhou outra imagem gerada por inteligência artificial em que aparece sentado diante de um botão vermelho enquanto explosões atingem diferentes alvos. A montagem traz a inscrição "Força Espacial".

As publicações ocorreram horas depois do presidente dos EUA voltar a ameaçar o governo iraniano no último domingo, 17. "Para o Irã, o tempo está acabando, e é melhor eles se mexerem rápido, ou não restará nada deles", escreveu o presidente americano anteriormente.

O conflito entre Estados Unidos e Irã começou em 28 de fevereiro e, apesar de uma trégua parcial nas últimas semanas, ainda não há perspectiva concreta de acordo entre os dois lados. Representantes dos dois países não mantêm conversas diretas desde uma reunião realizada no Paquistão, em abril.

Antes das novas declarações de Trump, autoridades iranianas já haviam reagido ao aumento da pressão americana. O porta-voz das Forças Armadas iranianas, Abolfazl Shekarchi, afirmou que, caso o país seja alvo de novos ataques, os EUA enfrentarão "cenários inéditos, ofensivos, surpreendentes e perturbadores".

O vice-presidente do Parlamento iraniano, Hamidreza Hajibabaei, também afirmou que o Irã poderá atacar instalações petrolíferas da região caso suas estruturas de petróleo sejam atingidas.

A guerra provocou impactos sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passam cerca de 20% das exportações globais de hidrocarbonetos, e ampliou a instabilidade regional envolvendo Israel, o Hezbollah e o Líbano.

As novas ameaças de Trump também tiveram reflexos no mercado internacional. O preço do petróleo disparou durante a madrugada, com o barril do tipo Brent avançando cerca de 1,9% e superando os US$ 111.

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