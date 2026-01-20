Ter, 20 de Janeiro

ESTADOS UNIDOS

Trump publica imagem de IA cravando bandeira dos EUA na Groenlândia

Trump publica imagem de IA cravando bandeira dos EUA na Groenlândia - Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou duas imagens geradas por inteligência artificial (IA) nesta terça-feira, 20, em que Venezuela, Groenlândia e Canadá aparecem como territórios americanos.

Em uma das imagens, Trump aparece, ao lado do vice-presidente JD Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, cravando a bandeira dos Estados Unidos em uma região de montanhas com a legenda "Groenlândia, Território dos EUA, Est. 2026".

Na segunda imagem, o presidente americano aparece cercado por líderes europeus no Salão Oval, com um mapa gerado por IA no qual aparecem Canadá, Groenlândia e Venezuela como território dos Estados Unidos.

O presidente americano cercado por líderes europeus no Salão Oval, com um mapa gerado por IA no qual aparecem Canadá, Groenlândia e Venezuela como território dos Estados Unidos. | Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

 

Trump anunciou nesta terça-feira que realizará, ainda esta semana, uma reunião com "diversas partes" em Davos, na Suíça, para debater seu plano de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos.

O encontro deverá contar com a presença de representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e acontecerá em meio aos compromissos do Fórum Econômico Mundial de 2026, que começou na segunda, 19. A declaração foi feita em uma publicação em seu perfil da Truth Social.

"Os Estados Unidos da América são, de longe, o país mais poderoso do planeta. Grande parte disso se deve à reconstrução de nossas Forças Armadas durante meu primeiro mandato, reconstrução essa que continua em ritmo ainda mais acelerado", continuou o republicano.

Ainda segundo o presidente,os EUA são "a única (nação) capaz de garantir a paz no mundo todo",o que só se conquistaria "através da força".
 

