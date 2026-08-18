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Conflito Trump publica imagem do Estreito de Ormuz como 'novo território dos Estados Unidos' Montagem foi divulgada na plataforma Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem nas redes sociais, nesta terça-feira, 18, que mostra o Estreito de Ormuz, via marítima para o escoamento de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico, como "território americano".

A montagem foi divulgada na plataforma Truth Social. A imagem mostra um círculo marcando Ormuz com a legenda "Novo território dos EUA".

Trump ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" no acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e instou Teerã a se render.

A ameaça contra Omã - país que há anos facilita negociações entre os Estados Unidos e o Irã e sustenta manter-se como um mediador neutro - surgiu num momento em que Trump se via com pouca margem de manobra para alcançar os objetivos traçados no início da guerra.

As hostilidades já ultrapassaram a marca de seis meses em um conflito iniciado com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã, em fevereiro.

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