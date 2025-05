A- A+

Trump Trump publica imagem vestido de papa e brinca sobre sucessão no Vaticano Foto foi divulgada após morte do Papa Francisco e às vésperas do Conclave

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na sexta-feira (2), em sua rede TruthSocial, uma imagem em que aparece vestido como papa, sentado em uma cadeira dourada, com mitra, cruz no pescoço e o dedo indicador apontando para o céu.

A mesma imagem foi replicada pelo perfil oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter), sem qualquer legenda ou explicação, o que gerou reações nas redes sociais.

A publicação ocorreu poucos dias após a morte do papa Francisco e às vésperas do início do Conclave, que reunirá 133 cardeais na Capela Sistina, no Vaticano, a partir de quarta-feira (7), para eleger o novo pontífice.

Na última terça-feira, Trump comentou em tom de piada que gostaria de ser o próximo papa. “Eu seria minha escolha número 1”, disse a repórteres. Questionado se tinha um favorito, afirmou: “Temos um cardeal de um lugar chamado Nova York que é muito bom. Vamos ver o que acontece.”

O cardeal citado por Trump é Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, embora o mais cotado dos EUA para o cargo seja Joseph Tobin, arcebispo de Newark, em Nova Jersey. Nunca houve um papa americano.

Trump e a ex-primeira-dama Melania estiveram em Roma para o funeral do papa Francisco.

