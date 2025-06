A- A+

EUA Trump quer "fazer algo" para manter os trabalhadores imigrantes na agricultura e na hotelaria "Não podemos fazer isso com nossos agricultores e também com o setor de lazer, com os hotéis", disse o presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (12) que quer "fazer algo" para proteger os imigrantes que trabalham na agricultura e em hotéis contra a deportação, caso estejam em situação irregular.

As expulsões forçadas de imigrantes em situação ilegal têm provocado manifestações em Los Angeles nos últimos dias, algumas delas marcadas por confrontos com a polícia.

Os protestos começaram depois que a polícia de imigração realizou prisões no estacionamento de uma loja.

O sindicato de trabalhadores agrícolas UFW informou sobre operações semelhantes em zonas agrícolas no sul da Califórnia.

"Nossos agricultores estão sendo muito prejudicados porque, você sabe, eles têm trabalhadores muito bons. Trabalham para eles há 20 anos. Não são americanos, mas se mostraram, você sabe, excelentes, e vamos ter que fazer algo a respeito", declarou Trump a jornalistas em um evento na Casa Branca.

"Vamos emitir uma ordem sobre isso em breve, acredito. Não podemos fazer isso com nossos agricultores e também com o setor de lazer, com os hotéis", acrescentou.

Trump disse que terá que agir com "muito bom senso", porque "o que vai acontecer — e o que está acontecendo — é que se livram de alguns" e acabam contratando "criminosos que entraram" nos Estados Unidos.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu realizar a maior campanha de deportações de imigrantes em situação irregular da história dos EUA, mas afirmou que se concentraria naqueles com antecedentes criminais.

Na prática, no entanto, o governo também está mirando trabalhadores, pessoas que entraram com permissões humanitárias e até mesmo aquelas com vistos expirados.

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos EUA, cerca de 40% dos trabalhadores contratados para colheitas de cultivos no país não possuem permissões de trabalho válidas.

De acordo com a imprensa americana, a Casa Branca ordenou aumentar o número de deportações para até 3 mil pessoas por dia.

